شاهد بالفيديو... المعارك الأكثر شراسة في جبهة الضالع

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365-الضالع

تتواصل المعارك العنيفة بين القوات المشتركة في جبهة الضالع من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى وسط هزائم لمليشيا الحوثي.



ونشر المركز الاعلامي الخاص بالمركز الاعلامي في جبهة الضالع مقطع فيديو لجانب من الاشتباكات الدائرة في الجهبة.

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وقال قيادي عسكري ميداني أن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوما للمليشيا وخسرت في الجانب البشري والعتاد عندما حاولت التقدم الى مواقع الجيش.

وفي سياق متصل، عززت قوات الحزام الامني في المحافظة الى مناطق حمر السادة وحمر القوز ونصبت نقاطا عسكرية وأمنية في المناطق المذكورة.

وقالت مصادر محلية انه تم أسر أكثر ثلاثين عسكريا حوثيا ومتحوثا في منطقة حمر السادة شمالي الضالع، بعد محاولات لاستهداف أطقم تابعة للحزام الأمني.