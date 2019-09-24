المهرة.. مناقشة نشاط منظمات المجتمع المدني

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 صورة من اللقاء كتب المهرة - الخليج 365 ناقشت الاستاذه خديجة باكريت الوكيله المساعده لشؤون المرأة صباح اليوم بمكتبها في ديوان المحافظة مع الاستاذ فائز بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة..

Advertisements وأشادت الوكيلة باكريت بدور مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة لما يقوم به من جهود مبذوله للقيام بواجبه ودعمه لجميع المكونات التي تخدم المحافظة. وشددت باكريت بضرورة رفع كشوفات من قبل المنظمات والمؤسسات والجمعيات والمكونات في المحافظة. وكذلك المستهدفين لديهم والأنشطة المقامة حتى يتم عمل قاعدة بيانات لهم. كما وجهت الوكيلة المساعده لشؤون المرأة مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة برفع رسالة لجميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات وجميع المكونات التي تحت اشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة بضرورة رفع الكشوفات ومن لا يتعاون في ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه .

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