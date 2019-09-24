تأكيداً لانفراد "الخليج 365": لقاء يجمع بين " البركاني" ورئيس مجلس النواب المصري.. صور

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الشحات غريب

استقبل رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.



ورحب الدكتور علي عبدالله برئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له، مرحبا به في بلده الثاني مصر، مقدما له التهنئة على انتخابه رئيسا للبرلمان اليمني في إبريل الماضي.

لقاء رئيس البرلمان المصري واليمني

وأكد رئيس البرلمان المصري، دعم الدولة المصرية حكومة وشعبا للحكومة الشرعية اليمنية ، ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها.

تأييد الحل السياسي لليمن

وأكد عبدالعال تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتى يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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وأعرب سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ودعم الدولة المصرية قيادة وشعبا للدولة اليمنية والشعب اليمني، واصفا مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها، موضحًا أن الأمنين القوميين المصري واليمني نسيج واحد، مشيدًا بدعم الدكتور على عبدالعال ومجلس النواب المصري للقضية اليمنية في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

يذكر أن اليمن انفرد أمس بزياة رئيس مجلس النواب لمصر ، عبر مصدر مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة.

وقال المصدر"لليمن العربي"، إن الزيارة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركانى قد ناقش في وقت سابق مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها اليمن، ومخاطر تمدد المشروع الإيرانى فى المنطقة، وما يقوم به الحوثيون من ممارسات إرهابية.

يذكر أن سلطان البركاني، قد طلب من الأمم المتحدة ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمنة لاتفاق الحديدة.

ودعا رئيس مجلس النواب في تصريحات له، برلمانيو العالم إلى الوقوف صفً واحداً مع زملائهم اليمنيون الذين اجتمعوا في سيئون وتعمل ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء على إجبار القضاء على محاكماتهم بتهمة الخيانة العظمى.