عصابة تصادر منزل وزير الخارجية الأسبق في صنعاء

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

وزير الخارجية الاسبق عبدالله الاصنج

كتب الخليج 365-صنعاء

اطلقت أسرة وزير الخارجية الاسبق عبدالله الاصنج مناشدة الى النيابة العامة في صنعاء بحماية منزلهم الكائن في شارع مجاهد والذي تعرض الى عملية سطو ومصادرة.

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وقالت اسرة الاصنج في بيان لها:" منزلنا الكائن في شارع مجاهد في صنعاء تعرض للاغتصاب بالسطو عليه من قبل المدعو نبيل الهروجي ومن معه وقد أبلغنا عن ذلك لمكتب الأوقاف بأمانة العاصمة صنعاء ونيابة الأوقاف عبر محامينا لإخراج المعتدين من المنزل ومنع أي استحداثات فيه ووجهت النيابة بعد ذلك إلى أمن العاصمة بوقف الاستحداث بالمنزل والقبض على العصابة المسلحة المحتلة للمنزل إلا أن الامن لم يتخذ أي اجراء حيال ذلك.

واضافت:" ونلفت إلى أننا قدمنا عبر محامينا في صنعاء وثائق رسمية تثبت ملكية ارض المنزل لأوقاف الأمانة وتأجيرها لأسرة وزير الخارجية الأسبق عبد الله الاصنج منذ أربعين عاما، في حين قدم مغتصب المنزل أوراق ثبتت لدى نيابة الأوقاف بأنها مزورة، وتم التوجيه من قبل النيابة لأمن أمانة العاصمة بتحريز المنزل وتحريره من مغتصبيه وإعادته لزوجة عبد الله الاصنج بعد ثبوت أحقيتها له وفقا للقانون.

وتابعت:" وننوه بأن من القضاة من يساند العصابة التي تسطو على المنزل بإصدار مذكرات وأوامر قضائية مخالفة للقانون تسهل استمرار العصابة في السطو على المنزل وقدمت هذه الأوراق للتفتيش القضائي.

واختتمت الاسرة البياقن بالقول:" ونعبر نحن أسرة عبد الله الاصنج عن ثقتنا بعدالة النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى في النظر إلى قضية اغتصاب منزلهم وإعادة الحق إلى أصحابه ومعاقبة المغتصبين للمنزل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك الحقوق والملكيات.