المهرة .. مناقشة المعوقات اللتي تقف أمام التجار ومستوردي البضائع في ميناء نشطون 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

اثناء الاجتماع بالتجار

كتب المهرة - الخليج 365

عقد صباح اليوم بديوان المحافظة إجتماع موسع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم وتسهيل إجراءات النشاط التجاري وتجاوز العوائق اللتي تقف أمام التجار والمستوردين للبضائع عبر ميناء نشطون.



وفي الاجتماع الذي حضره عدد من التجار والمستوردين للبضائع بمحافظة المهره ومدير عام ميناء نشطون تحدث عدد من التجار بضرورة إستثناء اللنشات او السفن الخشبية العالقة في البحر من القرارات الجديده كون البحر هائج وربما تتأثر بسبب الاعصار المتوقع حدوثه في الايام المقبله.

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مشيرين إلى أن ذلك يعرضهم لخسائر ماليه كبيره كون ان بعض السفن الخشبية قد تعرضت للعطل بسبب تعقيد الإجراءات والكثير من البضايع قد تلفت.

مؤكدين التزامهم بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لعملية الإستيراد من تنسيق كامل مع إدارة الميناء والجمارك.

من جانبة اكد مدير ميناء نشطون ان الميناء توقف عن العمل حوالي أسبوعين بسبب هذه الإجراءات مما تسبب في توقف أكثر من 2000 عامل عن العمل بالميناء إضافه إلى عزوف كثير من التجار من الإستيراد عبر الميناء كتجار الديزل والمواد الغذائيه وغيرها بسبب هذه التعقيدات.

كما طالب مدير الميناء من قيادة القوات المشتركه باستثناء الميناء من بعض هذه الاجراءات لتسهيل عملية الاستيراد.

وخلص الاجتماع إلى تحديد لقاء يضم قيادة التحالف بالتجار وإدارة ميناء نشطون لتسهيل عملية الاستيراد عبر الميناء والتواصل بمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت للتنسيق مع السلطات المركزية لإستثناء اللنشات العالقة عرض البحر وتسهيل تفريغ حمولتها في الميناء.