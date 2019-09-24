بتمويل سعودي.. مكتب مياه المهرة يعلن إنجاز بئرين ارتوازيين في منعر وسيحوت 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 مكتب مياه المهرة يعلن إنجاز بئرين ارتوازيين في منعر وسيحوت كتب Advertisements المهرة - الخليج 365 أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة عن الإنتهاء من إنجاز بئرين ارتوازيين جديدين في مديريتي منعر وسيحوت بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح مدير عام الهيئة الأستاذ يوسف بن محيسن بأن تم إنجاز بئر هيضيل بمديرية منعر بعمق 400 متر وبطاقة إنتاجية لترين في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى إنجاز حفر بئر منطقة خطر بمديرية سيحوت بعمق 60 متر وبانتاحية لترين ونصف في الثانية وكانت نتائج الضخ التجريبي للمياه ناجحة.

وأشاد بن محيسن بالدعم الذي يقدمه المحافظ الشيخ راجح باكريت والأخوة في البرنامج السعودي لقطاع مياه الريف بمحافظة المهرة من حيث تنفيذ المشاريع ورفدها بالخدمات المطلوبة لتشغيلها وحرصهم على توفير مياه الشرب للأهالي في عموم مديريات المحافظة. وعبر الأهالي في المنطقتين عن ارتياحهم لإنجاز وحفر هذه الآبار. شاكرين الاهتمام الذي يوليه مكتب مياه الريف بمناطقهم خاصة والمناطق الريفية بشكل عام.

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