حضرموت.. ضبط كميات من الحشيش والمخدرات وقطع سلاح غرب المكلا 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب حضرموت - الخليج 365

ضبطت الشرطة العسكرية، كميات من الحشيش والمخدرات وقطع سلاح غرب المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

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وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الثانية - تلقى "الخليج 365" - نسخة منه - بأن "أفراد الشرطة العسكرية بنقطة امبيخة، غرب المكلا؛ تمكنوا من ضبط مجموعة أشخاص على متن سيارة، وبحوزتهم كميات من "الحشيش" و"المخدرات"، وعدد من قطع السلاح.

وأشار البيان إلى أنه تم كشف المضبوطات أثناء عملية التفتيش الدقيق الروتيني للسيارات المارة بالنقطة، ليتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بأمن وشرطة ساحل حضرموت، لاستكمال سير الإجراءات.

وبحسب البيان، تقدمت قيادة الشرطة العسكرية، بالمنطقة العسكرية الثانية؛ بالشكر لأفراد النقطة، وقائدها الملازم علي عبدالله شرحي، ليقضتهم وحسهم الأمني العاليين، داعية منتسبيها للحرص والتدقيق أثناء عمليات التفتيش لما فيه الخير والأمن للمواطن.