 شلال يشيد بجهود إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ خلال زيارته للمنطقة الحرة 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

أثناء زيارة مدير أمن عدن

كتب عدن - الخليج 365

أشاد مدير أمن عدن، بالجهود التي تبذلها إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ في سبيل تطوير ميناء عدن.



جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن شلال علي شايع مدير امن العاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء ميناء المنطقة الحرة في كالتكس وطاف بكل ارجاء الميناء.

وخلال الزيارة التقى اللواء شلال شايع بادارة شركة عدن لتطوير الموانئ وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الشركة في سبيل تطوير ميناء عدن.

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من جانبها ادارة شركة عدن ثمنت الجهود الكبيرة لمدير لمدير أمن عدن التي يبذلها في تأمين الميناء وحمايتة من خلال تاهيل وتدريب وتسليح كتيبة متكاملة والتي تمكنت من حماية هذا المرفق السيادي الهام وتصدت لكل محاولات استهدافه والاضرار به .

وخلال الزيارة تفقد اللواء شلال شايع الكتيبة المكلفة بحماية الميناء وقدم ضباط وجنود الكتيبة استعراض عسكري أمام مدير الأمن بحضور العقيد عبدالسلام العمري مدير امن المنطقة الحرة والنقيب زكي الزعلي قائد كتيبة الطوارئ المكلفة بحماية الميناء نائب مدير أمن المنطقة الحرة.

والقى مدير امن عدن كلمة امام افراد كتيبة حماية الميناء حيا فيهم الصمود والاستبسال في سبيل الدفاع عن هذه المنشأة السيادية وعن كل شبر من العاصمة عدن .

واضاف اللواء شلال أن أمن عدن بكل قطاعاته يشكل قوة ترهب الاعداء واليوم امن عدن يوقف صخرة صلبة تتحطم امامها كل المؤامرات التي تحاول النيل من العاصمة عدن وقد ضرب رجال امن عدن اروع البطولات في الشجاعة والفداء وكانوا كرماء في دمائهم التي اسقت تراب عدن واسقت جبهات القتال على حدودنا الجنوبية.

واختتم اللواء شلال شايع الزيارة بجولة بحرية تفقد فيها محيط ميناء عدن مطلعاً على الإجراءات الامنية التي اتخذها امن الميناء وكذا سير عمليات استقبال البواخر ونقل الحاويات.