عـــــاجل : صافرات الانذار تشتتغل وتحذر جميع المواطنين في هذا المحافظات اليمنية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، استمرارية الحالة المدارية كعاصفة إعصارية شديدة، خلال الساعات المقبلة، مع تقدم مركزه شرق بحر العرب غربا نحو السواحل اليمنية لمحافظتي المهرة وسقطرى.

وأوضح المركز، في تقرير له عن العاصفة الإعصارية “هيكا”، أن نشاط سحب متفرقة ركامية ممطرة بدأت بالظهور على أجزاء من المرتفعات الغربية، والسهول التهامية، وصولاً إلى السواحل الغربية.

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وأكد المركز أن المتابعة المستمرة للحالة المدارية في بحر العرب، تبين تطور الحالة المدارية من “عاصفة إعصارية” إلى “عاصفة إعصاريه شديدة” عند الساعة 12:00 عالمي (15:00 محلي)، في شرق ووسط بحر العرب، وتتحرك بسرعة 14 عقدة غربا، مع رياح مصاحبة تصل سرعتها إلى 65عقدة، ويبعد مركز العاصفة الإعصارية الشديدة عن أرخبيل سقطرى حوالي 1296 كم، وعن محافظة المهرة حوالي 1185كم.

لافتاً إلى أنه سيصدر النشرات الخاصة بتطورات الحالة المدارية في الوقت المناسب، فيما يخص حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، ناصحا بالمتابعة المستمرة للنشرات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكان المركز توقع في نشرته، تشكل سحب رعدية متفرقة يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية، والأجزاء المحاذية لسهل تهامة مع نشاط ملحوظ للرياح، فيما تتشكل سحب ركامية متفرقة، يرافقها بعض الهطولات على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة، حضرموت).