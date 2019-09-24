شكرا لقرائتكم خبر عن الجندي يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص



أعلنت الناشطة الحقوقية ربا الجندي عن جرائم الحوثيين بتعز، مشيرة إلى مقتل 156 إمرأة وإصابة 682 إمرأة بالقنص والقصف كما جرحت 97 إمرأة بالالغام بينما قتل 63 طفل بانفجار الغام ،مؤكدة أن أستهداف المرأة والأطفال لازال مستمراً والضحايا بتزايد.

وفي الندوة بتعز نضمتها الحملة الوطنية لإستعادة الدولة وشبكة الراصدين المحليين بمحافظة تعز ،قالت الجندي أن الانتهاكات التي طالت المرأة والطفل من مليشيا الحوثي في مدينة تعز منها انتهاكات المباشرة والأخرى التي تتهدد حياة المرأة والطفل بصورة يومية، من خلال الحصار والقصف العشوائي وزراعة الألغام.

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ولفتت الجندي للمعاناة التي واجهتها المرأة التعزية خلال فترة الحصار الكامل على المحافظة، والمخاطر التي ظلت تتهددها باستمرار بالقنص المتعمد والقصف والألغام وغيرها.

وتطرقت الجندي لأنواع الانتهاكات التي طالت المرأة والطفل، والتي تنوعت بين التهجير القسري والحصار وما ترتب عليه من آثار نفسية وصحية، والاستهداف للقطاع الصحي والخدمات الطبية والقطاع التعليمي وتجنيد الأطفال.

