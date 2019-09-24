شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة أسرى سرية بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

اتفق جانب الجيش اليمني بتعز على إتفاقية قبل أشهر مع الحوثيين تنص على تبادل عدد كبير من الاسرى بين الجانبين بعمليات يقودها وسطاء محليون،وذكر عبدالقادر المرتضى وهو رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين أن سلطات جماعته قد جهزت كشوفات الأسرى وكشوفات الأسرى من جانب الطرف الأخر"الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي"جاهزة وأصبحت لدى الوسطاء ،متهماً الجيش الموالي للرئيس هادي في تعز بعرقلة عملية التبادل رغم تجهيز الطرفين للكشوفات.

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لكن ناطق الجيش بتعز العقيد عبدالباسط البحر ،وفي تصريح لـ""الخليج 365""اتهم الحوثيين بشن اعتقالات ضد مدنيين أبرياء والمساومة بهم كاسرى رغم انهم مدنيين من تعز في مناطق سيطرة الحوثيين والمساومة بهم مع الجيش وهم ليسوا اسرى حرب .

وبحسب البحر فإن الحوثيين يعرقلون عمليات تبادل الأسرى ويتنصلون عن إتفاق السويد وقد اكد ذلك المبعوث الاممي.

وأكد ان الحوثيين يطالبون باسراهم من فئة القناديل او مايسمى الهاشمين الذين اسروا بمعارك ولايهمهم امر اسراهم البقية ويشنون حملات اعتقالات على أبرياء ويفرجون عنهم مقابل مبالغ طائلة،لافتاً أن الجيش بتعز يرحب باي تبادل لاسرى حرب .

