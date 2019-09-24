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عدن - ياسمين التهامي - محامي صالح يرد على مستشار بن زايد : يبدو أنك لم تفهم الرسالة التي وصلتك

رد محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على تصريحات مستشار محمد بن زايد التي طالب فيها التحالف العربي بوقف الحرب وإعلان هدنة مؤقتة . وقال المحامي محمد المسوري إنه يبدوا أن المستشار الإماراتي عبدالخالق عبدالله لم يفهم الرسالة التي وصلته لكتابة التغريدة حتى خلط بين الهدنة ووقف الحرب . Advertisements واضاف المسوري بالقول :"خلاص أنجزتم المهمة وحققتم الهدف الذي سعيتم لتحقيقه، والملاحظ أنك كتبت التغريدة بيد مرتعشة. وتعجب المحامي المسوري من تخبط المستشار عبدالخالق الذي طالب بوقف القتال ومن ثم بالهدنة، حيث قال :"تطلب وقف العمليات العسكرية ثم تقول هدنة مؤقتة، يبدو أنك لم تفهم الرسالة التي وصلتك لكتابة التغريدة، فخلطت بين الأمرين". وكان مستشار بن زايد قد نشر تغريدة له، قال فيها :"هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن".

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