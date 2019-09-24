شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيه حسناء تحمل السلاح لقتل فنان .. ومصادر تكشف السبب (صورة + تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمنيه حسناء تحمل السلاح لقتل فنان .. ومصادر تكشف السبب (صورة + تفاصيل)

قال مصدر مقرب من احد الأسر اليمنية في مدينة باجل بمحافظة الحديدة ، أن زوجة مواطن من أبناء مديرية وصاب العالي بحافظة ذمار ، تسكن مع زوجها في باجل ، تفاجأت بزواج زوجها بأخرى؛ بعد ثلاثة أيام من سماعها لزوجها وهو يردد أغنية جديدة حفظها في جواله للفنان الشعبي محفوظ البحري مطلعها "ليت والله من تزوج بثنتين كم ياتنافس بينهم بين وكل من تشتي تكون الجميلة".

ووفق المصدر فقد قامت الزوجة أمس ، بتحطيم جهاز جوال زوجها ثم أخذت مسدسه نوع" كلوك" للبحث عن الفنان البحري مهددة بقتله كونه صاحب الأغنية التي دفعت زوجها للزواج بأخرى.

ولفت المصدر في تصريح صحفي أن الزوجة الجديدة صديقة حميمية للزوجة الأولى وكانت تتردد على المنزل بصورة مستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يمنيه حسناء تحمل السلاح لقتل فنان .. ومصادر تكشف السبب (صورة + تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.