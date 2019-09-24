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عدن - ياسمين التهامي - توكل كرمان تعلق على ما اشيع عن رفض احد اللاعبين استلام التكريم المقدم منها

بعد التكريم الذي حضي به لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين من قبل السيدة توكل كرمان مؤخراً، اشيع بطريقة كاذبة إن احد لاعبي المنتخب، وهو (حسام السودي) قد رفض استلام التكريم الذي منح للاعبي المنتخب من قبل توكل كرمان بحجة عدم رضاه وتأثيره تجاه ارواح اليمنيين التي أزهقت منذ ثورة 2011م، وحولوا اللاعب من رياضي إلى سياسي وهو في سن لا يتطابق مع سنه وتجربته في الحياة.

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ومن أجل إظهار الحقيقة للجميع، تواصلت شخصيا بأحد أعضاء بعثة المنتخب للإستفسار والبحث عن الحقيقية ، وتحصلنا على رد شافي وكافي اوضح لنا الحقيقة الغائبة عن البعض الذي للأسف تسرعوا في بث الإشاعة المغرضة والأكاذيب الخادعة ، وذلك نكاية بالنوبلية توكل كرمان وفي إطار المماحكة السياسية الذي داب البعض عليها، ولم يراعي الصدق والأمانة عند نقل مثل هذه الإخبار بعيدا عن التزوير والتبرير الكاذب .

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ولهذا كان تواصلنا مع أصحاب الشأن والمعنييبن بالأمر الذي أوضحوا لنا هذا التوضيح الاتي:

اولا اسم اللاعب (حسام السودي) لم يكن ضمن قوام تشكيلة المنتخب اساسا، وكيف سيتم اعتماده ضمن اللاعبين المكرمين.

ثانيا والأهم هذا اللاعب أتى به والده من الخارج على اساس ان يكون ضمن اللاعبين المتواجدين في السعودية، وفعلا تم قيده ضمن الخمسين لاعب ولكن لم يحضر معسكر المنتخب بالسعودية، على الرغم من اشعاره بذلك، ولكن وصل اللاعب إلى قطر بعد اعلان التشكيلة النهائية للمنتخب ولم يدرج اسمه ضمن اللاعبين المختارين ال23، اذا كيف كرم وكيف دخل ضمن المكرمين!

قيادة البعثة عند وصوله المتأخر إلى قطر تعاملت معه كعنصر ضمن قوام البعثة من حيث السكن والتغذية وحتى أشراكة في حصتين تدريبية، لأنه من غير المعقول إهماله وتركه وعدم الاهتمام به وهو في هذا السن الصغير، فتم احتوائه والتعامل معه بطريقة اخلاقية ذات مدلول إنساني بحث.

ولكن نتفاجئ للأسف بزوبعة إعلامية اختلقها البعض لغرض في نفس يعقوب، واستغلوا الموقف وزجوا باسم اللاعب وحشروه في واقعة لم تحدث اصلآ وبطريقة التزوير والافترى على الآخرين، وحولوا هذا اللاعب الناشئ والبري إلى سياسي وهو اصلا رياضي، وتحدثوا باسم الشخص ولفقوا له أفعال لم يقوم ولم يتحدث بها، وهي لم تحدث أساساً، والمكرمين معروفين وتم التقاط لهم الصور ووثق حفل التكريم، ولكن للأسف هناك من يخلق الأكاذيب وافتعال الأزمات بعد الانتصارات والانجازات التي حققها أبطالنا الناشئين ويريدوا تحطيمهم ووضع العراقيل والعقبات امام نجاحاتهم المستمرة التي أزعجت بعض العناصر المريضة والحاقدة على الوطن.

اخيرا نقول اتقوا الله في أنفسكم فالكذب حرام وستسالون عليه يوم القيامة، وفي تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

وليس فسبكوا واكذبوا كما تنفسوا يامزوري الحقائق ومروجي الإشاعات والأكاذيب.