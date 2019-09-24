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عدن - ياسمين التهامي - قيادي في الانتقالي يكشف عن اسماء وفد الشرعية المشارك في حوار جدة
كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عن اسماء وفد الحكومة الشرعية في مشاورات جدة مع وفد الانتقالي.
وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي"منصور صالح" في تغريدة على موقع "تويتر": بحسب المقرر سيعود وفد الشرعية ،من الرياض إلى جدة اليوم ، لاستكمال الحوار مع قيادة المجلس الانتقالي ، في ظل حالة من التخبط تتراوح بين الموافقة على المقترحات المطروحة ثم التراجع .
واشار صالح الى ان وفد الشرعية يتكون من: علي محسن الأحمر، ومعين عبدالملك، وسالم الخنبشي وعبدالله العليمي.
ولم توضح الحكومة الشرعية حقيقة مشاركتها في مشاورات جدة مع الانتقالي الجنوبي .
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