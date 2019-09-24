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عدن - ياسمين التهامي - عاجـل : السفير السعودي لدى بريطانيا ينقلب على المملكة ويكشف تفاصيل خطيرة حول مقتل خاشقجي "تصريح"

في تصريح نادر وغير متوقع ومخالف لخط القيادة السعودية، وصف سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر آل سعود جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول بأنها “وصمة عار” على المملكة.

وقال الأمير السعودي -في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”- إن ما حدث في إسطنبول قبل نحو عام كان وصمة عار على السعودية، وعلى ثقافتنا، وشعبنا وحكومتنا، وأضاف “أتمنى لو أن هذا لم يحدث”.

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وتعد هذه التصريحات هي الأولى التي يصف فيها مسؤول سعودي الجريمة بأنها “وصمة عار” على المملكة.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار من 101 صفحة.

وحمّلت المقررة الأممية السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.