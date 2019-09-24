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الاكثر مشاهدة - رسميًا : الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسماء المنتخبات  المتأهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020  والذي ستقام  في مملكة البحرين 

وقد تأهل إلى النهائيات كل من  البحرين  وطاجاكستان والهند وإيران  واليمن والسعودية والامارات وكوريا الشمالية وقطر 
والصين واستراليا واليابان  وكوريا الجنوبية وعمان واندونوسيا  بالإضافة إلى منتخب أوزباكستان 

وحصل منتخبنا الوطني على بطاقة التأهل بعد أن  جاء كأفضل وصيف  مع ثلاثة منتخبات أخرى تم اختيارها كأفضل ترتيب ثاني  .

 

 

 

 

 

 

 

 

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وكانت قطر بعد فوزها على بوتان 0/11 قد تأهلت كمتصدرة للمجموعة بفارق الأهداف، أما منتخبنا اليمني فقد تأهل من بين أفضل أربعة حصلوا على المركز الثاني من المجموعات ال 11".

وجاء تأهل المنتخب اليمني بعد أن حل المنتخب القطري أولا في ترتيب المجموعة  وذلك بغد أن سجل 11 هدفا في شباك منتخب بوتان وهو ما جعله يحل أولا بفارق الأهداف ومنتخبنا ثانيا 

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