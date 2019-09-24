الاكثر مشاهدة - رسميًا : الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا : الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020 والذي ستقام في مملكة البحرين

وقد تأهل إلى النهائيات كل من البحرين وطاجاكستان والهند وإيران واليمن والسعودية والامارات وكوريا الشمالية وقطر

والصين واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وعمان واندونوسيا بالإضافة إلى منتخب أوزباكستان

وحصل منتخبنا الوطني على بطاقة التأهل بعد أن جاء كأفضل وصيف مع ثلاثة منتخبات أخرى تم اختيارها كأفضل ترتيب ثاني .

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وكانت قطر بعد فوزها على بوتان 0/11 قد تأهلت كمتصدرة للمجموعة بفارق الأهداف، أما منتخبنا اليمني فقد تأهل من بين أفضل أربعة حصلوا على المركز الثاني من المجموعات ال 11".

وجاء تأهل المنتخب اليمني بعد أن حل المنتخب القطري أولا في ترتيب المجموعة وذلك بغد أن سجل 11 هدفا في شباك منتخب بوتان وهو ما جعله يحل أولا بفارق الأهداف ومنتخبنا ثانيا