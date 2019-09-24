الاكثر مشاهدة - سعودي يعتدي بعنف شديد على امرأة ويطرحها أرضاً في شارع عام.. شاهد بالفيديو كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يعتدي بعنف شديد على امرأة ويطرحها أرضاً في شارع عام.. شاهد بالفيديو كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي – قيل إنه في المملكة العربية السعودية – امرأة اشتبكت مع رجل قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضًا في أحد الشوارع، وسط صراخ نسوة متواجدات وتلفظهن على الرجل بسبب سلوكه. Advertisements ​ ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ وتسبب المقطع بجدل واسع بين ناشطين من خلال هاشتاغ #رجل_يعتدي_على_بنت على موقع التواصل ”تويتر“، فيما وردت معلومات متداولة – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن الفتاة (المجني عليها) بائعة أعلام، والمعتدي هو موظف بلدية. لمشاهدة الفيديو : إضغط هنــــــــــــــا

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