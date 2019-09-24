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الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، أن يوم الخميس القادم الموافق 26 سبتمبر، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.

وعبرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

وتستعد عددا من المحافظات لأحياء عيد الثورة بمهرجانات وعروض فنية بينها تعز ومأرب، فيما تتغيب العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي الإماراتي، عن هذه الفعاليات الوطنية.

وفي وقت سابق شهدت مدينة مأرب عروضا فنية وشبابية كشفية نظمتها الفرقة الموسيقية التابعة للتوجيه المعنوي في القوات المسلحة، في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ضد النظام الأمامي المستبد والذكرى الـ 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة ضد المستعمر البغيض.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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