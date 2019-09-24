شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على مبادرة الحوثيين ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت الحكومة اليمنية مبادرة الحوثيين وقف الهجمات على السعودية بـ"الفقاعة" فيما سارع المبعوث الأممي لليمن لبحث التهدئة مع نائب وزير الدفاع السعودي، في حين رحب الاتحاد الأوروبي بما وصفها "الخطوة الهامة" للحوثيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن إعلان الميليشيات الحوثية الانقلابية، وقف استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مجرد فقاعة كسابقاتها من الفقاعات في سلسلة أكاذيب وجرائم المليشيات.

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وكان الحوثيون أعلنوا بماسبة احتفالهم بالسيطرة على صنعاء وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ، مطالبين السعودية بالرد بالمثل.

وأضاف بادي في تصريح نقله الشرق الأوسط السعودية، "يبدو أن هناك طرفاً دولياً أو جهة أممية نصحت الحوثيين بإطلاق هذه الفقاعة أو المبادرة، لتحقيق بعض الأهداف التكتيكية لهذه الجهة".