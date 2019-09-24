شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول كبير في الشرعية يدين قصف طيران التحالف لمنزل الحالمي بالعود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دان نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه قصف طيران التحالف العربي لمنزل أحد المواطنين في منطقة العود بمخافظ الضالع وسط اليمن. وطالب وزير الشباب والرياضة باجراء تحقيق حول العملية في منشور على صفحته بالفيس قال فيها : Advertisements استشهاد حوالي 17 شهيد من ال الحالمي بضربة طيران امر محزن وجريمه يجب محاسبة مرتكبيها بينما معسكرات الميلشيات الإرهابية الحوثيه المتمركزه في مداخل قعطبه ومعسكراتها لانسمع باي استهداف لها ندين هذه الجريمه وندعوا للتحقيق فيها ونترحم على ارواح الشهداء وتعازينا الحاره لأهالينا في قعطبه

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