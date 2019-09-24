شكرا لبحثكم عن خبر وفد الحكومة يعود الى جدة لاستئناف المفاوضات مع المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف نائب رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي "منصور صالح" عن استئناف مفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اليوم.
وقال منصور صالح في حسابه الشخصي على موقع المتواصل فيس بوك له إنه وبحسب المقرر سيعود وفد الرئيس هادي من الرياض إلى جدة اليوم الثلاثاء، لاستكمال الحوار مع قيادة المجلس الانتقالي .
وأشار صالح إلى أن عودة وفد الحكومة إلى الحوار جاء في ظل حالة من التخبط تتراوح بين الموافقة على المقترحات المطروحة ثم التراجع .
وبين صالح أن وفد الشرعية يتكون من علي محسن الأحمر، ومعين عبدالملك، وسالم الخنبشي، وعبدالله العليمي.
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