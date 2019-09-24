ناشطة حوثية تثير الجدل في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت ناشطة بجماعة انصار الله الحوثية جدلا سياسيا واسع النطاق في مدينة عدن . وظهرت الناشطة في الجماعة "لونا اليافعي" خلال فعالية سياسية بعدن بصورة مفاجئة إلى قيادات سياسية . وظلت اليافعي في العاصمة اليمنية صنعاء خلال السنوات الماضية ضمن جماعة انصار الله مدافعة عن الجماعة . Advertisements ولم تتوفر معلومات وافية عن اسباب ظهور "اليافعي" في عدن مؤخرا . وجاء وصول اليافعي إلى عدن في حين تشن السلطات هناك حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل قيادات جنوبية متعددة . واثار وصول اليافعي إلى عدن جدلا سياسيا كبيرا مابين مؤيد ومعارض لوصولها.

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