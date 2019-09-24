الحوثيون يجددون القصف على مناطق في حيس جنوب الحديدة 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي _ أرشيفية

كتب الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، واستهدفت مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في حيس أن المليشيا استهدفت مناطق شرق المديرية بالأسلحة القناصة عصر اليوم الثلاثاء وحتى ساعات المغرب.

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وإلى الشمال من المديرية قالت المصادر أن المليشيا صوبت نيران أسلحتها المتوسطة نحو مواقع القوات المشتركة ، واستهدفت المواقع بسلاح 14.5 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا منذ ساعات الظهيرة وحتى ساعات المساء.

وكانت مليشيات الحوثي الموالية لإيران قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي أن المليشيات قصفت من مناطق تمركزها مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المديرية بمدفعية الدبابات وبقذائف الهاون الثقيل من عيار 120بشكل مكثف وعنيف.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 ومن أسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في المناطق نفسها