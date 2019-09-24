تعز.. اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع قيادة محور تعز ملف حقوق الإنسان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

ناقشت للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مع قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، ملفات حقوق الإنسان في المحافظة.



كما بحث الطرفان دور الجهاز العسكري في تحقيق حماية فاعلة لحقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية لا سيما التزامات الألوية العسكرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية، والارتباط بين الدور الأمني والعسكري في تحقيق الأمن والاستقرار وبما لا يتعارض مع كافة حقوق الإنسان.

وفي اللقاء الذي حضره أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في المحور العميد عبده البحيري ، استعرضت عضو اللجنة إشراق المقطري، هدف اللجنة من الوصول إلى الجهات العسكرية والأمنية والتخاطب معها بشكل رسمي في موضوع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تنسب لبعض الأفراد من تلك الجهات بما يضمن سلامة التحقيقات والحد من الانتهاكات بكافة أشكالها.

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من جانبه، رحب قائد محور تعز ، بفريق اللجنة الوطنية.

معبرا عن تقديره للدور الإيجابي الذي تقوم به في التحقق من الانتهاكات التي تطال المدنيين في محافظة تعز من خلال التواجد الفعال في المناطق، وإيمان الجيش الوطني بدور المؤسسات العاملة بمجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وحرص قيادة محور تعز وكافة الألوية فيه على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد اهتمام قيادة المحور بالرد على مذكرات اللجنة وتسهيل نزولها إلى كافة مراكز الاحتجاز بما يكفل وصولها إلى الحقيقه ومساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية في أداء عملها بالشكل الأمثل.