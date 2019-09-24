اجتماع بتعز يقر برنامج فعاليات العيد الوطني الـ 57 لثورة سبتمبر

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

أقر اجتماع في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، فعاليات العيد الوطني الـ57 لثورة سبتمبر.



وفي التفاصيل ترأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اجتماعاً للجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة ، بحضور مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي ، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ، وعدد من اعضاء المكاتب التنفيذية المنفذة ، للحفل وذلك لمناقشة التحضيرات الخاصة بإحياء العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وأقر الاجتماع برنامج الفعاليات ، وإيقاد شعلة السادس والعشرين من سبتمبر، والفعاليات الجماهيرية المصاحبة، من عروض وكرنفالات، شبابية، وبطولات رياضية، وفعاليات توعوية متنوعة ( ندوات ، حلقات نقاشية ) تأكيداً على عظمة الثورة اليمنية، وتجسيداً لأهدافها وقيمها.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور المخلافي أن الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر هو احتفاء، بعظمة الإنجاز التاريخي، ونبل الأهداف التي انتصرت لإنسانية الإنسان اليمني وقيم الحرية والكرامة والعدل، وانتصرت للعلم والعقل وللتاريخ ولعظمة هذا الشعب الذي انطلقت منه أولى حضارات البشرية.

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وقال وكيل أول المحافظة : إن الرعيل الاول من المناضلين فجروا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في انتصار عظيم ، ألقى على عواتقنا مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام شعبنا في الحفاظ على هذا الإنجاز ، وتخليده في النفوس، وتجسيد أهدافه وقيمه بين أبنائنا وأجيالنا القادمة، مشيرا إلى ان التفريط فيه هو تفريط في ذاتنا وفي إنسانيتنا وفي هويتنا وتاريخنا.

ودعا وكيل أول المحافظة أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الاحتفاء بهذه المناسبة، ورفع أعلام الجمهورية في الشوارع والأماكن العامة والمنازل وعلى السيارات.

مؤكدا على جعل هذا اليوم منطلقاً لتوحيد الجهود والاصطفاف خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والجيش الوطني ، انتصاراً لتضحيات ثوار سبتمبر ، وتضحيات أبطالنا في جبهات الشرف والعزة لاستعادة ماتبقى من وطننا المختطف من قبل جحافل الإمامة.

إلى ذلك ناقش الاجتماع ، رفع المخلفات والقمامة من جميع احياء المدينة وتزيين وإضاءة الشوارع العامة والمنشآت العامة ورفع أعلام الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع عدد من الملاحظات المطروحة حول برنامج الفعاليات الوطنية وأقرها للعمل والتقديم.