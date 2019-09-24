البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن يعرِّف بمشاريعه عبر معرض في نيويورك

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم ، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرضاً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، للتعريف بجهود البرنامج ومشاريعه التنموية في اليمن.



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وشملت مشاركة وفد البرنامج برئاسة المشرف العام سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، عرضاً تعريفياً حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن للعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

هذا وبدأ معرض البرنامج في استقبال الزوار مع انطلاقة اليوم الأول لأعمال الجمعية العامة، والذي يستمر على مدى هذا الأسبوع.

المعرض استخدم تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي عرضت مواد مرئية وحيّة لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية، والتي دعمت 7 قطاعات حيوية في اليمن، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه والسدود، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.