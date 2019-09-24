الرئيس المصري: يجب وقف التدخلات الخارجية في اليمن

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
السيسي
كتب
القاهرة عدن - الخليج 365
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، "يجب وقف التدخلات الخارجية في اليمن من دول إقليمية غير عربية".
وأضاف السيسي "يجب إنهاء الأزمة اليمنية بحل سياسي بالمرجعيات العربية والدولية".
وبين إن مصر أطلقت خطة واسعة وشاملة ضد الإرهاب.
وشدد على أنه "يجب البدء باللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت".
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74 المنعقدة في نيويورك.
وقال السيسي إن "الرأي العام في مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى"، مشيراً إلى أن الإسلام السياسي سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة
وتابع ندين الاعتداء الإرهابي على منشأتي النفط في السعودية الشقيقة.
وأشار إلى أن" الحل السياسي في سوريا ضرورة ملحة".
وجدد التأكيد على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
ودعا لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واختتم كدشنا المركز الأفريقي بالقاهرة لإعادة إعمار الدول بعد النزاعات".
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