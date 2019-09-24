شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حبة “ليريكا” التي غيّبت فتاة كويتية عن الوعي واستيقظت لتجد نفسها اغتُصبت بوحشية؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف حبوب ليريكا أنها أحد الأدوية المسكنة، التي تستخدم لعلاج الآلام الناتجة عن بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي والتهابات الأعصاب والمفاصل والتي يتعرض لها مرضى السكر كعرض دائم ومستمر.

ولكن كأي دواء مسكن للآلام هدفه الأساسي السيطرة على الجهاز العصبي وتثبيطه، فعند إستخدام حبوب ليريكا دون ارشادات طبية وإشراف دقيق قد يخلق نوع من الاعتماد النفسي عليها يصل إلى حد الإدمان، الأمر الذي يعكس نتائج وخيمة ووقوع المريض في معاناة أخرى ربما تكون أشد من معاناة أمراضه السابقة.

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وهناك الكثير من الشائعات الخاطئة التي تقول بأن يوجد لأقراص ليريكا تأثير ناشط على الحياة الجنسية، وهو أمر خاطئ تماما بالإضافة إلى أنه مخالف عن الواقع والهدف الذي تحققه تلك الحبوب حيث تعمل على تثبيط الجهاز العصبي وجميع وظائفة فتشيع حالة من الاسترخاء والخمول في الجسم تنعكس على الحياة الجنسية التي يصيبها الضعف والفتور وفقدان الرغبة فيها.

وعند استخدام حبوب ليريكا بصفة مستمرة ولفترات طويلة دون خطة طبية محددة فإنها تترك انعكاسات قوية على الجهاز العصبي وبالتالي الحالة النفسية المتحكم فيها فتسبب انعدام التركيز والشعور بالتوهان، وضعف الذاكرة والنسيان المستمر، ويمكن أن تسبب أضرار حبوب ليريكا نوبات من العدوان والتهيج، إضافة الى خلل في التصرفات نتيجة الشعور بالاكتئاب.

وكانت فتاة كويتية تبلغ من العمر (22 عامًا) تقدمت ببلاغ لدى الجهات الأمنية، ضدّ شاب اتهمته باغتصابها أثناء حفل عيد ميلاد مختلط دعتها إليه إحدى صديقاتها.

وقالت الفتاة،: ”قامت صديقتي التي دعتني إلى الحفل بتقديم حبة (ليريكا) للوناسة، وما إن تناولت الحبة حتى غبت عن الوعي“.

واكتشفت الفتاة لاحقًا، بحسب قولها، أنها ”تعرضت للافتراس من قبل شخص مجهول يرجح أنه الصديق الخاص لصديقتها“، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بالتحري عن الشاب المتهم لضبطه إلى جانب ضبط وإحضار فتاة أخرى تعتبر شريكة جوهرية في القضية، بحسب ما أفادت به الضحية.