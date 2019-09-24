شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتوعد السيسي وابن سلمان تزامنا مع ثورة مصر.. وهذا ما قاله عن “مرسي وخاشقجي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيد مواقف بلاده بشأن عدد من القضايا، من بينها قضيتا خاشقجي ومرسي.

جاء ذلك اليوم، الاثنين، في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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واستقبل أردوغان وفدا من حركة يهود متحدون ضد الصهيونية، في لقاء استغرق نحو نصف ساعة، وحضره من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته إن تركيا ستواصل البحث عن الحقائق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول رغم امتعاض البعض.

وأضاف أردوغان في تصريحات خلال لقائه الجالية التركية في الولايات المتحدة، إن بلاده ستواصل البحث أيضا في قضية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وبشأن قضية القدس، قال أردوغان إنه ما من قوة أو تهديد يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس، قبلة المسلمين الأولى.

وأوضح أردوغان أن قضية القدس لا تخص المسلمين في فلسطين وحدهم، بل هي شرف العالم الإسلامي البالغ عدده 1.7 مليار نسمة.

وقال أردوغان إن بلاده قامت بما يلزم من أجل إنهاء أنشطة “تنظيم غولن الإرهابي” في الولايات المتحدة، وتسليم زعيمه المقيم في بنسلفانيا إلى تركيا.

وأضاف سنكشف للعالم أجمع حقيقة “هذا التنظيم الإرهابي الذي تسبب باستشهاد 251 مواطنا تركيا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016”.

وأكد أن “من يغرقون التنظيمات الإرهابية بشاحنات الأسلحة في سبيل مصالحهم لهم نصيب من دم كل مسلم يُراق”.

وشدد على أنه لا يمكن لأي كان التزام الصمت إزاء الإسلاموفوبيا والعداء للسامية ومناهضة اللاجئين والأجانب المتزايدة في البلدان الغربية.