شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع اليوم الوطني... السعودية تغلي القرار السابق وتعلن اعفاء اليمنيين والاجانب من رسوم العمالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزامنا مع احتفالات الممكلة العربية السعودية بالعيد الوطني قال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة أعفت العاملين الأجانب بما فيهم اليمنيين في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد فرضت رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

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