شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يجمع وفد رئاسة المجلس الانتقالي في جدة بالجنرال علي محسن الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي "منصور صالح" إن هناك لقاء سيجمع وفد المجلس الانتقالي بجدة بنائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر .

وقال منصور صالح في تصريح له إنه وبحسب المقرر سيعود وفد الرئيس هادي من الرياض إلى جدة اليوم الثلاثاء، لاستكمال الحوار مع قيادة المجلس الانتقالي .

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وأشار صالح إلى أن عودة وفد الحكومة إلى الحوار جاء في ظل حالة من التخبط تتراوح بين الموافقة على المقترحات المطروحة ثم التراجع .

وبين صالح أن وفد الشرعية يتكون من علي محسن الأحمر، ومعين عبدالملك، وسالم الخنبشي، وعبدالله العليمي.

