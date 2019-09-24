شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الانتقالي يرمي علم الجنوب ويرفع مكانه علم الإمارات (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ينزل علم الجنوب ويحط مكانه علم الإمارات ويلتقط صورة معه .
ونشر الناشطون صورة للمحامي يحيى غالب الشعيبي وهو يلتقط صورة بجانب علم الإمارات، فيما يرى في الصورة علم الجنوب مرمي على لوحة شمسية .
ويعتقد الناشطون أن الصورة التقطت في منزل المحامي الشعيبي في الضالع .
وعرف المحامي يحيى الشعيبي نفسه بأنه من السياسيين الذين يدافعون على دولة الجنوب ويسعون في استعادتها، فيما بينت الصورة أن الشعيبي قد رمى بعلم الجنوب حتى يرفع علم الإمارات مكانه .
والشعيبي هو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يأتمر لدولة الإمارات التي توفر مخصصات من في المجلس
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