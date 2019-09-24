سقوط 16 شهيد جلهم نساء وأطفال بغارات سعودية على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الحصيلة غير النهائية للمجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الاماراتي الامريكي بحق المواطنين الامنين في محافظة الضالغ بلغت 16 شهيدا جلهم نساء واطفال. واوضح العميد سريع أن طيران العدوان شن صباح اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على منزل المواطن علي حمود الحالمي في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع مما اسفر عن سقوط 16 شهيدا , مشيرا الى إن الشهداء هم 7 أطفال و4 نساء و5 رجال , كما جرح عدد من المسعفين. فيما لا زالت بعض الجثث تحت الانقاض Advertisements واسماء الشهداء الذين سقطوا في الغارات هم: ١-عباس علي حمود الحالمي العمر:٣٨ سنه.

٢- حماس عباس علي حمود الحالمي العمر: ١١ سنه.

٣- فرح عباس علي حمود الحالمي العمر: ٩ سنوات

٤- يسرى عباس علي حمود الحالمي العمر: ٦ سنوات

٥- عبدالله عباس علي حمود الحالمي العمر: ثلاثه اشهر رضيع.

٦- زوجة عباس علي الحالمي

٧-تغريد سيف محمد مسعد الحالمي العمر: ٣٠ سنه.

٨- عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر: ٣١ سنه.

٩-زوجة عبدالناصر الحالمي ياسمين مصلح مثنى عازب العمر ٢٧ سنه.

١٠- جمال عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر سنه واحده.

١١-فاطمة عبدالناصر علي حمود الحالمي العمر: سنتين

١٢-زوجة عبدالغني الحالمي سمية عبدالغني الصيادي. حامل طفل في الشهر التاسع

13- سعاد عباس علي حمود الحالمي

14- علي عبدالغني علي حمودالحالمي

15- وضاح عبدالقوي الصيادي الجرحى 1- وليد عبدالله مقبل المرح

2- عبدالكريم عبدالله مقبل المرح

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