دبابات وقذائف الحوثي تقصف المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي أن المليشيات قصفت من مناطق تمركزها مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المديرية بمدفعية الدبابات وبقذائف الهاون الثقيل من عيار 120بشكل مكثف وعنيف. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 ومن أسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في المناطق نفسها. Advertisements واستهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون عيار 82 صباح اليوم الثلاثاء. في الوقت نفسه ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بالقذائف الصاروخية نوع ” لُــو ” وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وسلاح 12.7

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