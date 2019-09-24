غلاب لمن ذهبوا إلى مسقط: ستقولون سلام الله على الإمارات

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

نجيب غلاب

كتب مسقط أبو ظبي - الخليج 365

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، بأن من ذهبوا إلى مسقط سيقولون "سلام الله على الإمارات".



‏وكتب غلاب في تغريدات رصدها "الخليج 365" - " اللي رايحين مسقط من الشرعية وحاتشوفوا أنها ستحوكلكم وترعفكم ولن تبالي، وبعدين باترجعوا تقولوا سلام الله على الامارات

‏ولا تبتوا من فانتازيا التقفاز من ٢٠١١م وحتى اللحظة".

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‏ وتابع "خط معوج، عمان تلعب بالبيضة والحجر

‏تستقبل نتانياهو وتبوس يد الخميني تسلم دقم للصين وتستسلم لامريكا".

ومضى "الأحزاب والحركات الدينية التي جعلت السياسة مركز الدين والتدين وأم العقائد كالحوثية والاخوان، وبنوا وينتجون قطيع بوعي جمعي صلد ويعملون على بناء الجدران باتهام كل طرح مضاد لمخططاتهم ويكشف واقعهم كما هو، ‏بالتخوين والشيطنة وتشويه الأشخاص والكيانات بنذالة قحبه عبر الاعلام وفي الخلايا.

واختتم "‏5 سنوات وكل اطراف الشرعية والشرعية والتحالف والإقليم والعالم والامم المتحدة يدارون الحوثية ويضغطون بالحد الادنى بالسلاح علها تعقل وتقبل السلام

‏ومراوغة ومناورات وباطنية ويرون الحرب مشروعهم ومبدأ من اجل ولاية اللصوص وامن ملالي ايران وتنفيذا لأجندات الأطماع الخارجية ومستمرون كجريمة".