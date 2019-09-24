مركز الأرصاد: تواصل الحالة المدارية "هيكا" التقدم باتجاة السواحل العمانية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

اعصار

كتب المهرة - الخليج 365

أكد مركز الأرصاد الجوية، أنه "مع اشراقت صباح اليوم تواصل الحالة المدارية هيكا" التقدم باتجاة السواحل العمانية".



ويأتي هذا بعد أن تتطورت في ساعات الصباح الباكر إلى عاصفة إعصارية شديدة جداً برياح مصاحبة 75 عقدة و بسرعة تصل الى 22 كيلومتر في الساعة.

وبحسب المركز، تبعد عن جزيرة مصيرة العمانية حوالي 150 كيلو متر.

ومن المتوقع أن تضرب السواحل العمانية خلال ال12 ساعة القادمة نسال من الله السلامة للاخوة في سلطنة عمان.

وفيما يلي ينشر تصنيف مراحل تشكل الأعاصير بحسب الملحق الخاص بالمنظمه العالميه للارصاد الجويه والخاص بالجمهورية اليمنية :-

1- منطقة ضغط منخفض وتكون فيها سرعة الرياح أقل من 17 عقدة.

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2- منخفض وتكون فيها سرعه الرياح بين 17- 27 عقدة.

3- منخفض متعمق وتكون فيها سرعة الرياح بين 28- 33 عقده.

4- عاصفة اعصارية وتكون فيها سرعة الرياح بين 34- 47 عقده.

5- عاصفه اعصاريه شديده وتكون فيها سرعة الرياح بين 43- 63 عقده.

6- عاصفه اعصاريه شديده جدا وتكون فيها سرعة الرياح بين 64- 86 عقده.

7- عاصفه اعصاريه عنيفه وتكون فيها سرعة الرياح بين 90- 119 عقده.

8- عاصفه اعصاريه عاتية وتكون فيها سرعة الرياح 120 عقده او اكثر.