صنعاء.. قيادي حوثي يقتل سجينا تحت التعذيب في البحث الجنائي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

سجن

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قتل أحد السجناء في سجن البحث الجنائي بمحافظة صنعاء التابع للمليشيات الحوثية تحت التعذيب الشديد والوحشي من قبل قيادي حوثي.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادرها، أن مدير البحث الجنائي بمحافظة صنعاء "أبوعمار طامش"، أشرف مباشرة على تعذيب السجين أكرم الشويع بشكل وحشي حتى الموت.

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يشار إلى أن عناصر المليشيات كانت قد أودعت المجني عليه "الشويع" سجن البحث الجنائي بصنعاء بناءً على توجيهات المدعو سلطان زابن مدير عام البحث الجنائي، المُعين من قبل المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات وإشراف سلطان زابن تحاول التكتم على الموضوع وعدم خروجه للرأي العام، خاصة وأن سلطان زابن سبق له الضلوع في قضيه احتجاز فتيات في سجون غير رسميه وتعذيبهن.

وأشارت المصادر إلى أن سلطان زابن لفق التهمة لبعض الضباط الصغار وسحب القضية إلى مكتبه في محاولة لإجبار أسرة الضحية على التنازل باعتبار ذلك حالة انتحار.

وقبل أيام قتل مختطف من أبناء محافظة المحويت تحت التعذيب داخل أحد سجون المليشيا بصنعاء.