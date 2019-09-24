شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة "موزة "والدة أمير "قطر" تكرم لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بمنحة مالية مجزية لكل لاعب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قدمت الشيخة موزة والدة قطر مكافئة كبيرة قدرها 100 الف ريال قطري لكل لاعب من لاعبي المنتخب اليمني عقب الفوز على بنجلادش . ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ Advertisements ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ وذكر موقع " الرياضة في قطر " ان الشيخة موزة اكدت انهم يستحقون اكثر من ذلك. وبحسب الموقع فإن الشيخة موزة دعت كافة اللاعبين والاداريين والطاقم التدريبي للمنتخب اليمني لتناول وجبة العشاء في القصر الاميري. وكان المنتخب اليمني للناشئين قد تمكن عصر يوم أمس الأحد من الفوز على نظيره منتخب بنغلاديش بتسديد ثلاثة أهداف – ثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

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