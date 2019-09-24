شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الصورة المتداولة للجبواني والميسري وناطق الحوثيين محمد عبدالسلام في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع قيادات من اليمن بينهم وزير الداخلية الميسيري ووزير النقل الجبواني اضافة إلى ناطق انقلاب الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة . وطبقا لمن تداول الصورة انها التقطت في عمان .

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وفيما لم تأكد أي جهة رسمية صحة الصورة فقد استعبد متابعين للشأن اليمني حقيقة ما نشر مشيرين أنها مزيفة بهدف التضليل على الرأي العام لاسيما بعد المواقف الوطنية الأخيرة التي عرف فيها كل من وزيري الداخلية والنقل وموقفهم من انقلاب عدن وتمسكهم بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي .

ويأتي تشكيك البعض في الصورة في وقت رد فيه وزير الداخلية اليمنية ونائب رئيس مجلس الوزراء أحمد الميسري على المتهمين والمروجين بوجود لقاءات بينه وبين الحوثيين. وقال الميسري في تغريدة له على حسابه بتويتر "‏من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثناءها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قرياً"

وأضاف وزير الداخلي " لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع مرتزقة الإمارات ولن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن"

وقال في تغريدة أخرى "‏سنعود الى شبوة أنا والاخ صالح الجبواني لنكون بين جنودنا في خطوط المواجهة مع مليشيات هاني بن بريك .. سننتصر بأردتنا على مدرعاتكم."