شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هامة للمواطنيين اليمنيين الراغبين في زيارة ماليزيا ( صورة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية في ماليزيا على عددا من الاجراءات لكل من يرغب بالقدوم من ابناء اليمن إلى هذه الدولة .

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وجاء في البيان : تودّ السفارة اليمنية في كوالالمبور أن تعيد التذكير والتوضيح لكافة المواطنين اليمنيين القادمين إلى ماليزيا بالشروط والمتطلّبات التي تحددها السلطات الماليزية لمنح تأشيرة زيارة للدخول إلى ماليزيا، وهي نفس المتطلبات المعمول بها من قبل ولا يوجد تغيير فيها حتى الآن، وهي:

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1) مدّة تأشيرة الزيارة (90 يوماً) لحاملي الجواز اليمني تُحسب بالأيام وليست (3) أشهر.

2) يحق للسلطات الماليزية رفض دخول من لا تتوفّر فيه الشروط أو من يُشتبه في الغرض من زيارته.

3) قد يتم منح أقل من (90 يوم) لبعض الأشخاص فوجب الانتباه لذلك بعد الحصول على ختم التأشيرة في الجواز حتى لا يفاجئ المواطن بانتهاء فترة إقامته.

4) القادمين لغرض العمل لابد من حصولهم على تصريحٍ مسبق أو تأشيرة عمل سارية المفعول قبل وصولهم.

5) الطلاب القادمين للدراسة يُشترط حصولهم على تأشيرة مسبقة (Single Entry Visa) يُحصل عليها من السفارات الماليزية في الخارج وتواجد مندوب الجامعة أو المعهد في المطار لاستقبال الطالب.

وللحصول على تأشيرة الزيارة لا بد من توفّر المتطلبات التالية:

1. جواز سفر سار المفعول بفترة صلاحيّة أكثر من ستة أشهر على أن يكون صادر من مناطق الشرعيّة، مع ضرورة وجود ورقتين فارغتين على الأقل في الجواز لوضع التأشيرات.

2. تذكرة عودة مع الحجز خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.

3. مبلغ نقدي (كاش) لا يقل عن (2,000 دولار).

4. حجز فندقي أو عنوان ورقم تلفون المستضيف، وتحديد سبب الاستضافة.

5. حُسن المظهر والقدرة على التواصل باللغة الانجليزية، أو على الأقل التدرّب على الإجابة على الأسئلة الخاصة بالغرض من الزيارة.

كما تلفت السفارة عناية الإخوة المواطنين قبل قدومهم إلى ماليزيا إلى التأكد من عدم وجود أية مستجدات أو تحديثات لشروط الحصول على تأشيرة الزيارة للدخول إلى ماليزيا.

والله ولي الهداية والتوفيق.