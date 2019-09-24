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عدن - ياسمين التهامي - انباء عن قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات وبقاء 5 وزراء فقط ومستشار في رئاسة الجمهورية يكشف التفاصيل

افادت انباء وصفت بانها مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي بصدد اصدار قرارات جمهورية مرتقبة من المتوقع لها ان تصدر مساء اليوم أو مساء غدا.

وذكرت تلك الانباء إلى ان القرارات المتوقعة ستشمل تغييرات هامة في عدد من المناصب الحكومية خاصة وان الغالبية الساحقة من الوزراء لا عمل لهم .

واوضح مستشار في رئاسة الجمهورية - رفض الكشف عن اسمه ان هناك ضغوطات كبيرة اقليمية ودولية بتشكيل حكومة حرب من 5 وزراء فقط والاستفادة من النفقات الباهظة لاصلاحات داخل المناطق المحررة لكسب ود الشعب الذي يعيش دون اهم الخدمات الضروريات.

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ولفت الى ان المجتمع الدولي ينظر للحكومة الشرعية نظرة سلبية في ظل ارتفاع عدد المسؤوليين وحجم المبالغ الكبيرة التي تصرف لهم في الوقت الذي يعاني فيه غالبية الشعب اليمني وخاصة في المناطق المحررة من فقر مدقع.

واضاف " هناك مسؤوليين دوليين كبار يتسألون كيف تشكي حكومة الشرعية من انعدام موارد مالية في الوقت الذي لديها من الوزراء اكثر من وزراء الحكومات الثرية".

وتزايدت في الاونة الاخيرة دعوات كبرى للمطالبة باصلاح الشرعية من قبل جهات سياسية يمنية بمختلف توجهاتها