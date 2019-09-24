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عدن - ياسمين التهامي - اغتصاب كويتية بعد تناولها ”حبة وناسة“ في حفل مختلط
كشفت فتاة كويتية تبلغ من العمر 22 عامًا عن تعرضها للاعتداء الجنسي خلال حفل عيد ميلاد مختلط دعتها إليه إحدى صديقاتها بعد تأكيدها أن الحفل ”محترم“.
وقالت الفتاة، التي تقدمت ببلاغ لدى الجهات الأمنية برفقة والدها: ”قامت صديقتي التي دعتني إلى الحفل بتقديم حبة لاريكا للوناسة، وما إن تناولت الحبة حتى غبت عن الوعي“.
واكتشفت الفتاة لاحقًا، بحسب قولها، أنها ”تعرضت للافتراس من قبل شخص مجهول يرجح أنه الصديق الخاص لصديقتها“، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.
وقدمت الفتاة المجني عليها كامل بيانات الفتاة التي استدرجتها وقدمتها كوليمة، بما في ذلك اسمها ورقم هاتفها النقال، ومن المقرر أن تحدد الفتاة المتهمة هوية الشاب الذي افترس الفتاة.
وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بالتحري عن الشاب المتهم لضبطه إلى جانب ضبط وإحضار فتاة أخرى تعتبر شريكة جوهرية في القضية، بحسب ما أفادت به الضحية.
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