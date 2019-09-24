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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : طيران التحالف يرتكب مجزرة جديدة جنوب اليمن والضحايا بالعشرات معظمهم نساء واطفال

قالت مصادر محلية أن طيران التحالف قصف منزل علي حمود الحالمي في قرية المزيمير منطقة الفاخر بمحافظة الضالع جنوب اليمن مما أدى إلى 25 من الضحايا بينهم نساء واطفال .

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واوضحت المصادر ان المنزل الذي كان يتواحد فيها أكثر من 17 فردا من النساء والاطفال دمر بالكامل مشيرة أن الاحصائية الأولية تشير إلى سقوط 13 قتيلا بينهم 7 نساء .

وذكر شهود عيان ان القصف استهدف أيضا سيارة المسعفين وليد المرح وشقيقه وانباء عن وفاة أحدهم والآخر في حالة حرجة .

وحتى ساعة كتابة الخبر ما تزال الانباء متضاربة بين من يرجح انه ناتج عن قصف للطيران وآخرين لا يستبعدون ان يكون صاروخ اطلقته ميليشيات الحوثي على المنطقة .