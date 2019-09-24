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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تفاجئ محمد بن سلمان بعرض جديد .. وتعلن دعمها الكامل لسياسته ووزير تركي يلتقي السفير السعودي وهذا ما دار بينهما

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي، إن بلاده تشارك السعودية في رؤيتها 2030، معربً عن استعدادها لدعم المملكة في تحقيق هذه الرؤية.

وقال باك دميرلي، خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير السعودي في أنقرة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، إن تركيا والسعودية لديهما روابط ثقافية وإنسانية قوية، وتتطور على أساس المصالح والاحترام المتبادلين.



وأشار إلى المكانة الخاصة التي تستحوذ عليها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي عبر خدمتها للحرمين الشريفين.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع السعودية. مشددا أن التحديات الأخيرة التي تواجه كلا البلدين والمنطقة ينبغي أن تعزز علاقات البلدين أكثر في كافة المجالات.

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وشدد على إلى أهمية تعزيز علاقات البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي.

وأضاف: "تشارك تركيا رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونحن على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق هذا الهدف"، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".

بدوره، قال السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، إن بلاده تهدف لإقامة علاقات جيدة مع دول العالم الإسلامي بما فيها تركيا.

وأعرب الخريجي عن أمله بأن يعم الاستقرار والسلام الدائمين كافة بلدان المسلمين في العالم.

وأكد أن استقرار السعودية يهم العالم بأسره. مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط بعد قصف مرافق تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030" التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي أعلن عنها في عام 2016، خفض اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.