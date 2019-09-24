الاكثر مشاهدة - عاجل : أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن إعلان جماعة الحوثيين الموالين لإيران، وقف استهداف السعودية جاء بإيعاز من طرف دولي أو جهة أممية لتحقيق بعض الأهداف التكتيكية، واصفة هذا الإعلان بـ "الفقاعة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليمنية "الشرعية" راجح بادي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "يبدو أن هناك طرفاً دولياً أو جهة أممية نصحت الحوثيين بإطلاق هذه الفقاعة أو المبادرة، لتحقيق بعض الأهداف التكتيكية لهذه الجهة"، دون مزيد من التفاصيل.

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وتابع "كما يعلم الجميع، هذه ليست المرة الأولى التي يطلق الحوثيون فيها مثل هذه الفقاعات. الحركة الحوثية منذ نشأتها وأقوالها ووعودها تخالف أعمالها وجرائمها".

ومضى متحدث الحكومة قائلاً "الأيام القادمة كفيلة بإلحاق هذه المبادرة بسجل الأكاذيب الحوثية الطويل، وقائمة التعهدات والاتفاقيات التي وقعتها ولم تلتزم بواحدة منها إطلاقاً".

وأعلنت جماعة الحوثيين الجمعة الماضية، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، وطالبت الرياض بإعلان مماثل.

وقال القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في خطاب متلفز في الذكرى السنوية الخامسة لسيطرة الجماعة، على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، "نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها".



وينفذ التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين الموالية لإيران التي تحتصل معظم محافظات الشمال اليمني، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء.

وكثفت جماعة الحوثيين مؤخراً هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية على أهداف سعودية حيوية وتقول إن عملياتها تأتي رداً على "جرائم" التحالف ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن.