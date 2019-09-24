الاكثر مشاهدة - ليست من السعودية ولا الإمارات : ضربة صاروخية موجعة في مسقط رأس الحوثي .. وإعلان عاجل للتحالف العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من السعودية ولا الإمارات : ضربة صاروخية موجعة في مسقط رأس الحوثي .. وإعلان عاجل للتحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن ميليشيات الحوثي أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2019م ) صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة (شمالي اليمن).

وأوضح المالكي استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.