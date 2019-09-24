الاكثر مشاهدة - ابن سلمان يتدخل شخصيًا ويبدأ تحركاته بشأن اليمن .. وهذا ما فعله اليوم وأزعج المتمردين

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عدن - ياسمين التهامي - قال المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث إنه ناقش مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان التطورات الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التهدئة في الحديدة والعملية السياسية في اليمن.

وأشار غريفيث إلى انه تم تبادل الأفكار البنّاءة حول كيفية مساعدة ‎اليمن على التقدّم. ​ Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ يأتي ذلك فيما يبحث مسؤولون يمنيون مع نظرائهم العمانيين مستجدات الأوضاع في اليمن.

وكان وزيرا الداخلية أحمد الميسري والنقل صالح الجبواني، ونائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري قد وصلوا إلى العاصمة العمانية في وقت سابق.

وتأتي هذه الزيارة عقب إصدار المسؤولين الثلاثة بيانا دعوا فيه إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف.

وقال الجبواني إنهم لن يعقدوا أي لقاء مع المسؤولين الحوثيين، كما أكد رفضهم القاطع التفاوض مع من وصفهم بمرتزقة الإمارات.



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