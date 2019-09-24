الاكثر مشاهدة - في أول ظهور له بعد تعيينه.. وزير الخارجية اليمني يضع ‘‘انحراف التحالف’’ على طاولة الأمم المتحدة ويحرج الإمارات والسعودية بهذا الخطاب

شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور له بعد تعيينه.. وزير الخارجية اليمني يضع ‘‘انحراف التحالف’’ على طاولة الأمم المتحدة ويحرج الإمارات والسعودية بهذا الخطاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الخارجية اليمنى محمد عبدالله الحضرمى، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آخر المستجدات فى اليمن، خاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومسار السلام فى اليمن وتبعات التمرد المسلح الذى شهدته بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة (عدن).

ونقل الحضرمى - على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - تحيات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى الأمين العام وثقته بقدرته على الدفع بعميلة السلام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بدعم اليمن واستعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضى اليمنية.

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وأكد وزير الخارجية اليمنى - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - ضرورة إحراز تقدم ملموس فى اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمنى والإداري، منوها إلى أن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط فى أى مشاورات سلام قادمة.

وأوضح أنه من المهم التركيز على التصدى لخطر المشروع الإيرانى التوسعى فى اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثى على الدولة، معبرا عن أسفة لما وصلت إليه الأحداث فى الجنوب بسبب الانحراف عن مسار التحالف.

من جانبه، أكد الأمين العام وقوف الأمم المتحدة إلى جانب اليمن ودعم الحكومة الشرعية والالتزام بأمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضى الجمهورية اليمنية، مشددا على دعمه لجهود تحقيق السلام والتزام الأمم المتحدة التام بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.