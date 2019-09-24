شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار سياسي جنوبي إلى أن هناك تغييرات واسعة يعد له في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي من ضمن هذه التغييرات عودة الحكومة الشرعية إلى عدن .

وقال السياسي جابر محمد في تصريح له، إن تغيرات واسعة في قيادة المناطق العسكرية تغيرات وزارية وتقليل عدد الوزارات الى 24وزارة .

قد يهمك ايضاً:

سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)



وأخيرًا .. المخابرات الأمريكية تطيح بـ سعود القحطاني وتكشف كيف تمت تصفيته على ذمة قتل خاشقجي ؟.. شـــاهد

Advertisements

بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)



- العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ أصالة في اليوم الوطني89 لـ السعودية .. شاهد أين وضعت صورة محمد بن سلمان ! (فيديو)

ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)



وبين جابر أن اتفاق جدة يضع شبة محاصصة توافقية في المناصب لبعض المحافظات المحررة، واخراج جميع المعسكرات خارج عدن .

وأكد أن من بين الاتفاقيات عودة الحكومة الى عدن .

واختتم تصريحه بالقول :"هذا ما يناقش حتى الان والله يعلم كيف ستسير الامور".